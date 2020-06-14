ريال مدريد يستقبل ايبار على ملعب دي ستيفانو

يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره ايبار مساء اليوم على ملعب دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري





ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط مؤقتًا أمام أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بعدما فاز على ريال مايوركا أمس السبت المقبل برباعية نظيفة.





ويلتقي ريال مدريد مع إيبار اليوم الأحد المقبل، ورغم أن ريال مدريد هو المستضيف للمباراة، لن تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي في العاصمة مدريد.





ويخضع ملعب سانتياجو برنابيو لإصلاحات ولن يكون متاحا لاستضافة المباريات الست التي من المفترض أن يحتضنها ريال مدريد هذا الموسم.





ويخوض ريال مدريد مبارياته على ملعب استاد "ألفريدو دي ستيفانو" الذي تقام عليه مباريات فريق الصف الثاني بالنادي "ريال مدريد كاستيا".





وتجدر الإشارة إلى أن ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الواقع في مركز تدريبات ريال مدريد في فالديبيباس، والذي يسع ستة ألاف مشجع، هو مألوف بالنسبة لزيدان منذ أن كان مدربا لفريق ريال مدريد كاستيا.





لكن الشكوك تحوم حول مدى قدرة لاعبي ريال مدريد على التأقلم مع هذا التغيير، في مواجهة إيبار المعتاد على اللعب في الاستادات الصغيرة، حيث تبلغ سعة استاده سبعة ألاف مشجع.





وكان خوسيه لويس منديلبار المدير الفني لإيبار، الذي يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام مراكز الهبوط بجدول الدوري، من بين الذين أبدوا مخاوف إزاء إقامة منافسات 11 جولة من المباريات خلال 35 يوما.





وقال منديلبار :"لسنا مستعدين لخوض هذا العدد الكبير من المباريات في هذا الوقت القصير. فهذا لا يحدث حتى في بطولات كأس العالم."





ولا شك في أن إيبار سيواجه مهمة صعبة أمام ريال مدريد الذي يمكنه الاستفادة من جديد بجهود النجم البلجيكي إيدين هازارد.





وكما كان الحال مع سواريز، كان البلجيكي الدولي هازارد قد اعتقد أنه خاض آخر مباراة له في الموسم عندما تعرض لكسر في الساق في فبراير الماضي.





لكنه بات بصدد العودة، كما ينتظر عودة ماركو أسينسيو الذي لم يشارك في أي مباراة خلال هذا الموسم بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة ودية أمام أرسنال الإنجليزي في الصيف الماضي.



