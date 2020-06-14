عاجل.. تحرك برلماني لتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء

تقدمت إيناس عبد الحليم، ببيان عاجل، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الكهرباء بشأن ضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وقالت فى بيانها اليوم الأحد: إن هذا القرار في غير محله لا سيما مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في ضوء انخفاض أسعار البترول عالميا لأقل من نصف تكلفته السابقة، وكذلك وجود فائض في الإنتاج، فلا يوجد أي منطقية للقرار.





وأضافت أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريين، يؤكد أن الحكومة تفتقد للحس السياسي ولا تشعر بما يمر بها الغالبية الكاسحة من المصريين.





وتساءلت النائبة: هل هذا التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟





وتابعت "أضف إلى ذلك أن ذات القرار قد شمل استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير على الرغم من أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءًا من يوليو المقبل، معللا ذلك بعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة ستظل عبر الفواتير.





وجددت تساؤلها: ما ذنب المواطن أن يتم تحصيل رسوم منه من دون أن تقدم له الخدمة؟ وما ذنب المواطن أن يدفع ثمن عدم استكمال المنظومة الالية التي صرح بها الوزير؟ لا سيما وأن وزارة البيئة أكدت في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًا.





وأردفت أنه نظرا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبة لآمال المواطنين خاصة في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، فلا بد من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء الأزمة.



