مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في هجوم على موكبهم شمال مالي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:22 م
قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام
وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في هجوم على موكبهم في شمال مالي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي مالي.

 

وأوضحت مهمة الأمم المتحدة في مالي، أن الانفجار استهدف دورية لقوة حفظ السلام على طريق في منطقة أغيلهوك شمال البلاد، مسفرا عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين.

 

وقال قائد المهمة الأممية في مالي محمد صالح أناديف: "سنبذل كل الجهود الممكنة لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وإلقاء القبض عليهم لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".

 

وينتشر أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من البعثة الأممية، التي أنشئت بعد أن استولت جماعات متطرفة على شمال مالي في عام 2012، لكن تم طردهم في عام 2013.

 

وتتعرض قوة حفظ السلام لهجمات متكررة من قبل المسلحين عن طريق التفجيرات وعمليات إطلاق النار.

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هجوم مقتل اثنين قوات حفظ السلام شمال مالي

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