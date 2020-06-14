بعد اقترابه من ألميريا.. ماذا قدم "دونجا" مع بيراميدز ومنتخب مصر؟

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اقترب نادي ألميريا الإسباني من الحصول على خدمات نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز في الموسم المقبل، وذلك بعدما حصل على موافقة مبدئية من مسئولي النادي السماوي لضم اللاعب بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ألميريا الإسباني قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع نادي بيراميدز للتعاقد مع "دونجا" في الميركاتو الصيفي، مقابل 3 مليون دولار  لتدعيم صفوف الفريق الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودي في الموسم الجديد.

ورغم تمسك الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز ببقاء "دونجا" مع الفريق في الموسم المقبل، لكن  اقتربت إدارة بيراميدز من الموافقة بشكل رسمي على رحيل اللاعب إلي إسبانيا، خاصة وأن العرض المقدم من ألميريا جيد من الناحية المالية، كما أن اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف.

أرقام "دونجا" مع بيراميدز ومنتخب مصر

نبيل دونجا من مواليد 6 أبريل لعام 1996 يبلغ عمره 24 عامًا، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع، تبلغ قيمته التسويقية على موقع "ترانسفير ماركت" 950 ألف يورو.

انضم نبيل عماد دونجا لصفوف نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) عام 2016 قادمًا من نادي بني عبيد، خاض 80 مباراة مع الفريق السماوي بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (6576 دقيقة)، وسجل 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 12 بطاقة صفراء.

شارك "دونجا" في 59 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 4747 دقيقة، سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

كما خاض 11 مباراة مع بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وسجل هدف وحيد، في إجمالي دقائق لعب فعلية 899 دقيقة، وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي البطولة الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.

وشارك في 10 مباريات مع بيراميدز في بطولة كأس مصر بواقع 930 دقيقة لعب، وصنع هدف وحيد وحصل على 3 بطاقات صفراء.

انضم لمنتخب مصر للمرة الأولي في 23 مارس 2019 تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وشارك مع الفراعنة في 6 مباريات (3 ودية – 3 رسمية)، بإجمالي دقائق لعب فعلية (323 دقيقة)، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف، وخاض مع المنتخب مباراتين ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

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