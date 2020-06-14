مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.44% مع بداية تعاملات اليوم









وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.95% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.13% بضغوط هبوط سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 3.33%.

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.44% خاسراً 5.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.1 مليون سهم بقيمة 255.6 ألف درهم.