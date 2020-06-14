شاهد انفجار هائل بالصين يتسبب في انهيار المنازل والمصانع

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، في انفجار شاحنة محملة بالنفط على طريق سريع في الصين.

وذكرت الحكومة الصينية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن انفجار الشاحنة الصهريج تسبب بانهيار منازل ومصانع مجاورة.

يذكر أن الحادث المأساوي، بدأ باصطدام شاحنة النفط بسيارات أخرى واشتعال النيران فيها، وبعد ثوان وقع الانفجار وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو، فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات.

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وكانت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينغ في مقاطعة جيجيانغ شرقي البلاد، السبت، أظهرت كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء، فيما علا صراخ الناس.

وقد شوهدت قطعة حطام كبيرة في أحد المقاطع المصورة، تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبان مجاورة، فيما يظهر في فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.

ويحاولن المسعفون حتى مساء السبت، إنقاذ العالقين، وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.

وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين، حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها، وتقول السلطات إن 58 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد في 2015 فقط.

وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمئة من الحوادث، التي أدت إلى وفيات وإصابات ذلك العام.

وقتل في السنة الماضية، 36 شخصا على الأقل وجرح 36 آخرون في شرق الصين، في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.