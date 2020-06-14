جدول ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأحد

اقترب الجولة الحادية والثلاثون من الانتهاء في بطولة الدوري الألماني، حيث يتبقى مباراتين فقط في تلك الجولة وسوف يقاما مساء اليوم الأحد.





حيث يلتقي فريق ماينتس مع نظيره فريق اوجسبورج، وأيضا يواجه نادي بايرن ليفركوزن منافسه فريق شالكة الذي يطمح لتحقيق انتصاره الأول بعد استئناف النشاط الرياضي.





ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 73 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.





ويأتي جدول ترتيب الدوري الألماني كالتالي :-

1- بايرن ميونخ 73 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 66 نقطة.

3- لايبزج 62 نقطة.

4- بوروسيا مونشنجلادباخ 56 نقطة.

5- باير ليفركوزن 56 نقطة.

6- فولفسبورج 46 نقطة.

7- هوفنهايم 43 نقطة.

8- فرايبورج 42 نقطة.

9- اينتراخت فرانكفورت 38 نقطة.

10- شالكه 38 نقطة.

11- هيرتا برلين 38 نقطة.

12- كولن 35 نقطة.

13- يونيون برلين 35 نقطة.

14- أوجسبورج 32 نقطة.

15- ماينتس 31 نقطة.

16- فورتونا دوسيلدورف 28 نقطة.

17- فيردير بريمن 28 نقطة.

18- بادربورن 20 نقطة.





ويحتاج فريق بايرن ميونيخ لتحقيق نقطتين فقط من أجل حسم والتتويج بالبطولة هذا الموسم أو ينتظر تعثر فريق بوروسيا دورتموند بالهزيمة في اي مباراة.



