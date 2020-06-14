البيئة تكشف تفاصيل نفوق سلحفاة محمية وادي الجمال

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إن نفوق السلحفاة التي تم العثور عليها بساحل محمية وادي الجمال بمدينة مرسى علم، هو أمر طبيعي ومرتبط بسلسلة الغذاء في الحياة البحرية، وناتج عن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة قرش، والتي تعد السلاحف البحرية أحد أهم مصادر غذائها الطبيعية.





وأضافت أن النفوق، أحد أشكال الاتزان البيئي بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر، ولا يمثل أي خطورة على مستخدمي المنطقة من السياح ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسي علم حال عودة الانشطة السياحية البحرية.





وتابعت أن ذلك جاء ذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والتحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، مؤكدا أن كافة المؤشرات والمعاينات العلمية الدقيقة للسلحفاة وفحص علامات أسنان فك سمكة القرش التي تم رصدها علي درقة السلحفاة والمتسببة في النفوق تؤكد أن السمكة صغيرة الحجم ولا يزيد طولها على متر ونصف أي أن حجمها طبيعي بمياه محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، كما أن أعمال الرصد لم تسفر عن ملاحظة أي انشطة لأسماك قرش مفترسة بالشاطئ.



