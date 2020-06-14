ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعزز الصدارة ويغرد منفردا

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في تسجيل هدفا في شباك فريق ريال مايوركا بالأمس في المباراة التي انتهت بفوز البارسا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.





وعزز ميسي صدارته في قائمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 20 هدف وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالتالي :-

1- ليونيل ميسي 20 هدفًا.

2- كريم بنزيما 14 هدفًا.

3- لويس سواريز 11 هدفًا.

4- لوكاس بيريز 11 هدفًا.

5- جيرارد مورينو 11 هدفًا.

6- لوكاس أوكامبوس 11 هدفًا.

7- روجر مارتي 11 هدفًا.

8- أنخيل 10 أهداف.





الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



