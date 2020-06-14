بعد التحرش بابنتيه.. ياسمين الخطيب تدعم شريف منير
الأحد 14/يونيو/2020 - 10:28 ص
رشا عادل
دعمت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان شريف منير، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له مع إبنتيه، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت ياسمين، على مقطع الفيديو قائلة:"ماتسكتوشكلنا اكتوينا ونكتوي بما لا طاقة لنا به من التشهير والشتم والخوض في الأعراض، وما يترتب على ذلك من إيذاء نفسي لنا ولأبنائنا ولعائلاتنا ورغم ذلك نصمت!".
وأضافت:"شكرًا شريف منير شكرًا جدًا، لأنك جرؤت على إتخاذ القرار الذي تأخر كثيرًا، والذي اختصرته كلمتك ماتسكتوش".
يذكر أن شريف منير، تعرض خلال اليومين الماضيين، لتجاوز مسئ من أحد متابعيه، بعدما قام بنشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" على حسابه الخاص على "إنستجرام".
ليقوم بعدها شريف منير بحذف صورة ابنتيه، ومن ثم تقدم ببلاغ لمباحث الانترنيت، ضد صاحب التعليق المسئ، قائلًا:"أنا امبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة فمسحتها".
وعلقت ياسمين، على مقطع الفيديو قائلة:"ماتسكتوشكلنا اكتوينا ونكتوي بما لا طاقة لنا به من التشهير والشتم والخوض في الأعراض، وما يترتب على ذلك من إيذاء نفسي لنا ولأبنائنا ولعائلاتنا ورغم ذلك نصمت!".
وأضافت:"شكرًا شريف منير شكرًا جدًا، لأنك جرؤت على إتخاذ القرار الذي تأخر كثيرًا، والذي اختصرته كلمتك ماتسكتوش".
يذكر أن شريف منير، تعرض خلال اليومين الماضيين، لتجاوز مسئ من أحد متابعيه، بعدما قام بنشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" على حسابه الخاص على "إنستجرام".
ليقوم بعدها شريف منير بحذف صورة ابنتيه، ومن ثم تقدم ببلاغ لمباحث الانترنيت، ضد صاحب التعليق المسئ، قائلًا:"أنا امبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة فمسحتها".
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