بعد التحرش بابنتيه.. ياسمين الخطيب تدعم شريف منير

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دعمت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان شريف منير، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له مع إبنتيه، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ياسمين، على مقطع الفيديو قائلة:"ماتسكتوشكلنا اكتوينا ونكتوي بما لا طاقة لنا به من التشهير والشتم والخوض في الأعراض، وما يترتب على ذلك من إيذاء نفسي لنا ولأبنائنا ولعائلاتنا ورغم ذلك نصمت!".





وأضافت:"شكرًا شريف منير شكرًا جدًا، لأنك جرؤت على إتخاذ القرار الذي تأخر كثيرًا، والذي اختصرته كلمتك ماتسكتوش".





يذكر أن شريف منير، تعرض خلال اليومين الماضيين، لتجاوز مسئ من أحد متابعيه، بعدما قام بنشر صورة لابنتيه "كاميليا" و"فريدة" على حسابه الخاص على "إنستجرام".



ليقوم بعدها شريف منير بحذف صورة ابنتيه، ومن ثم تقدم ببلاغ لمباحث الانترنيت، ضد صاحب التعليق المسئ، قائلًا:"أنا امبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة فمسحتها".