موعد رحيل كافاني وسيلفا عن سان جيرمان

أكد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن هداف الفريق التاريخي، المهاجم إدينسون كافاني، والقائد تياغو سيلفا، سيغادران النادي في ختام موسم دوري أبطال أوروبا الحالي.





وينتهي عقود اللاعبين في يونيو الجاري ولا نية لمجلس إدارة سان جيرمان لتمديد عقودهم مع الفريق بسبب تقدمهم في العمر.





وقال ليوناردو في تصريحات صحافية نقلتها عنه مجلة لوغورنال دو ديمانش: "النادي لن يمدد التعاقد معهما".





وكافاني الذي انضم للنادي الباريسي قادماً من نابولي الإيطالي في 2013، هو الهداف التاريخي لبطل فرنسا برصيد 200 هدف في جميع المنافسات، وشارك مع النادي في أكثر من 300 مباراة.



