مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.





وكان من المفترض لعب مباريات نصف نهائي دوري الأبطال منذ فترة طويلة ولكن تم تعطيل الأنشطة الرياضية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد المغربي.





وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد الإفريقي استقر على أن تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 سبتمبر القادم بينما تلعب مباراة العودة يوم 12 سبتمبر.





كما استقر الكاف على أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 5 سبتمبر فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 12 من نفس الشهر.





وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لم يستقر بعد على موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن سيتم تحديده خلال الفترة القادمة حسب تطور الأوضاع في القارة.



