مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 ص
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على موعد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.
وكان من المفترض لعب مباريات نصف نهائي دوري الأبطال منذ فترة طويلة ولكن تم تعطيل الأنشطة الرياضية في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه النادي الأهلي نظيره نادي الوداد المغربي.
وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد الإفريقي استقر على أن تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 سبتمبر القادم بينما تلعب مباراة العودة يوم 12 سبتمبر.
كما استقر الكاف على أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 5 سبتمبر فيما ستلعب مباراة الإياب يوم 12 من نفس الشهر.
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإفريقي لم يستقر بعد على موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكن سيتم تحديده خلال الفترة القادمة حسب تطور الأوضاع في القارة.
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