نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

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خضعت الفنانة السورية نسرين طافش، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا منفوش طويلًا بأكمام طويلة باللون البرتقالي وكان شعرها مرفوع واعتمدت على مكياج ناعم.



وشاركت نسرين، جمهورها بصورة جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"مساء الحب".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الشباب منهم الفنان أحمد صلاح حسني ومريهان حسين وأسلام جمال، وعرض المسلسل خلال فصل الشتاء على أحدى القنوات الفضائية.