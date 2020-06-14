تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

حذر الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية في لبنان، من خطورة السجائر الإليكترونية، مشيرا إلى أنه ثبت أنها تسبب أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار "زين الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدد من الشباب أصبيوا بأعراض الإصابة بكورونا في أكثر من ولاية أمريكية، وتبين أنها بسبب تدخين السجائر الإليكترونية.





ونوه أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية في لبنان، بأن هناك 500 مرافق توفوا العام الماضي بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، حيث أنها تسبب إلتهاب رئوي شديد يشبه ما يسببه فيروس كورونا في الحالات الشديدة منه.



