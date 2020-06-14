أمريكا تسجل 734 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، اليوم الأحد، 734 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 115347.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات (115347) وكذلك الإصابات (2.071.782).

 

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة ما زالت تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا.

 

ويذكر أن الولايات المتحدة تسجل يوميا نصف مليون فحص مخبري لكشف المصابين بالفيروس.

 

وكانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد، هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس، تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجلة في سائر أنحاء الولايات المتحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

 

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادا إلى 11 نموذجا وبائيا، يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 130 ألفا بحلول 4 يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

 

وقد قال مدير مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد في مؤتمر صحفي مؤخرا: "من المهم أن نتذكر أن هذا الوضع غير مسبوق، وأن الوباء لم ينته".

 

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

 

وأوضح منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية: "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار".

 

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