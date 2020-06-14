وزير الخارجية الكويتي يصل بغداد في زيارة رسمية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:12 ص
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، وصل العاصمة العراقية بغداد.

 

وكشفت مصادر، أن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح وصل إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية.

 

وقالت المصادر، إن عدد من المسؤولين كانوا باستقبال الصباح في مطار بغداد، مشيرة إلى ان الصباح سيبحث مع المسؤولين العراقيين عددا من الملفات المشتركة إضافة الى العلاقات بين البلدين.

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