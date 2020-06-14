"الأوقاف" تكشف حقيقة إنفاق 6 مليارات جنيه على فرش المساجد فقط

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:56 ص
الأوقاف
الأوقاف
الفجر
علقت وزارة الأوقاف، على ادعاء القنوات والمواقع المأجورة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والجهات التابعة لها، بأن الوزارة، أنفقت 6 مليارات جنيه على تجديد "فرش" المساجد فقط، قائلة إن هذا أمر عارٍ تماما عن الصحة.

وقالت الوزارة: إنها أنفقت 6 مليارات جنيه على "فرش" وصيانة وإحلال وتجديد المساجد، وليس 3 مليارات كما ادعت القنوات المأجورة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، أن الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف المصرية في 6 سنوات قد صدمت بعض القنوات والمواقع المأجورة التابعة للجماعة الإرهابية، فأخذت كعادتها في تشويه الحقائق بادعاء أن الوزارة أهدرت 3 مليارات جنيه على تجديد فرش المساجد المغلقة.

ولفت إلى أن ما قدمته وزارة الأوقاف هو إنفاق هذا المبلغ في 6 سنوات ليس على فرش المساجد فقط، وإنما على إحلال وتجديد - إعادة بناء - وصيانة وترميم وفرش المساجد بما في ذلك المساجد الأثرية ومساجد آل البيت وسائر المساجد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، علمًا بأن الإحلال والتجديد يعني إعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها.

وأردف أن أعمال الصيانة تشمل جميع أعمال الإحلال والتجديد الجزئي وصيانة أعمال السباكة والكهرباء، إضافة إلى تركيب اللمبات الموفرة، وقطع المياه الموفرة، وأن إجمالي ما أنفق على فرش المساجد في 6 سنوات من خلال التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية هو 386 مليون جنيه.

وبين أنه فيما يتصل بالإنفاق على تدريب وتأهيل الأئمة وتحسين أحوالهم المالية، وما ينفق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر من الموارد الذاتية للوزارة فيبلغ نحو 700 مليون جنيه سنويًّا.

وعن ما أنفق على البر وخدمة المجتمع والإسهام في توفير سكن كريم، وبناء المدارس، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، فقد بلغ نحو مليار وستمائة مليون جنيه في السنوات الست الماضية، وأن الوزارة تتصرف في مواردها الذاتية وفق شروط الواقفين ومراعاة الضوابط الشرعية والقانونية تحت مراقبة جميع أجهزة الدولة المعنية والمختصة، مما يتطلب من أي محلل منصف قراءة الإنجازات بأناة وبعين الإنصاف وعدم السير خلف ما روجته بعض القنوات المغرضة للجماعة الإرهابية

وأشار إلى أن الوزارة لم تقوم بفرش أي مسجد منذ بداية جائحة كورونا، وتوقفت تماما عن فرش المساجد منذ إغلاقها، وفقط أعلنت عن توفير 320 ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور لتجديد فرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد بعد زوال الجائحة بإذن الله تعالى، وهو ما يعد في صميم واجبها في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) وحسن إعدادها لضيوف بيوت الله من الراكعين والساجدين.

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