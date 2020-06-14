هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

وصف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، ما يتم ترويجه بشأن أن فيروس كورونا عبارة عن مؤامرة، وأنه فيروس مصنع بأنه كلام "لبخ".





وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن ما يثار بهذا الشأن غير مبني على أساس علمي، موضحا أن فيروس كورونا فيروس طبيعي، وكل فترة من الزمن تظهر أمراض ليس للإنسان دخل فيها، ويجب أن يعمل العالم على الوصول للقاح له، مضيفا أن هناك عدة جهات تعمل بشكل جاد على الوصول إلى لقاح ضد الفيروس.





وأضاف الدكتور فاروق الباز، "أنا مبسوط أن المصريين سمعوا كلام الحكومة، والتزموا بالاجراءات الوقائية التي هي سبيل النجاة من الفيروس".





وأكد أن كل دول العالم ستهتم بالبحث العلمي عقب انتهاء أزمة كورونا، معقبا: "لازم نصحصح شوية، ونركز فالبحث العلمي ونزيد الإنفاق عليه".



