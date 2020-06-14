مقتل 19 شخصا فى حادث انفجار شاحنة صهريج فى تشجيانغ الصينية

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قالت صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الدولة،اليوم الأحد، إن انفجار شاحنة صهريج في جنوب شرق الصين أسفر عن مقتل 19 وإصابة 172 اخرين.



ذكر تقرير سابق أن الناقلة التى تحمل غاز البترول المسال انفجرت عند مخرج طريق سريع فى تايتشو بمقاطعة تشجيانغ بعد ظهر اليوم السبت. وأظهرت صور لوسائل الإعلام أن الانفجار تسبب في اشتعال النيران وسحابة من الدخان في السماء.



وقالت وسائل الإعلام إن سبب الحادث قيد التحقيق.



كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، أن اللجنة الحكومية المسؤولة عن السلامة دعت إلى استكمال التحقيق في غضون فترة زمنية معينة، دون تحديد الفترة.

وقال التقرير إن اللجنة دعت شرطة المرور إلى تكثيف تطبيق القانون مع التركيز على المركبات مثل تلك التي تحمل مواد كيميائية خطرة.

