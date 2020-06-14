الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع موليكا " هدف الأهلي"

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:30 ص
موليكا
موليكا
محمد جمال

يرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الإنتقالات قالصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. 

وتحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن رغبة من الرحيل إلى الأهلي والزمالك.

وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نتلقى عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك"

وتابع: "رغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة وأنا أؤكد أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي لان اسمه كبير في أفريقيا"

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