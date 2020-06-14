صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:55 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم. 

ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي خلال الميركاتو الصيفي القادم. 

وتحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن حقيقة وجود شرط جزائي في عقد اللاعب. 

وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقد موليكا ما مازيمبي لا يحتوي على أي شروط جزائية"

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