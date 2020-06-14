طقس السبت| أمطار ورياح... وشديد الحرارة على جنوب الصعيد

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020، طقس مائل للحرارة، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس ساعات النهار:

يسود القاهرة الكبرى، والوجه البحري طقس مائل للحرارة.

يسود السواحل الشمالية طقس لطيف مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.

يسود شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.





طقس ساعات الليل:

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس لطيف.

يسود السواحل الشمالية طقس لطيف.

يسود شمال وجنوب الصعيد طقس معتدل.





الملاحة البحرية

هذا، وتشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.





درجات الحرارة المتوقعة