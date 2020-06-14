هل هناك موجة ثانية لكورونا في مصر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على بيان وزارة الصحة اليومي بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قائلة إن هناك استقرار في أعداد الإصابات ونتمنى تقليل الأعداد"، لافتة إلى أن الزيادات في الإصابات كانت أكثر مما هو متوقع؛ ولكن الأمر ليس مفزعا.





وأضافت "طلعت"، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت إنه من الصعب تحديد ذروة فيروس كورونا في مصر إلا في حالة الوصول إليها، لافتة إلى أنه سيتم التعرف على الذروة عقب انخفاض منحنى الإصابات؛ وهو ما حدث في دول كثيرة بإقليم شرق متوسط التي وصلت إلى صفر.





وأضافت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه من وارد بشكل كبير حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في بلادنا، لافتة إلى أن بعض الدول دخلت الموجة الثانية مثل إيران وهي بنفس حدة الأولى، معلقة: "مش عايزين نقلق من الوضوع ده... لأن النظام الصحي أصبح لديه خبرة ويستطيع التعامل مع الموجة الثانية بكفاءة".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



