رغم كورونا.. برشلونة يسحق ريال مايوركا بالأربعة ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني

السبت 13/يونيو/2020 - 11:57 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

حقق نادي برشلونة فوزًا غاليًا ومستحقًا، على حساب مضيفه ريال مايوركا، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، والذي عاد للدوران مرة أخري بعد توقفه لقرابة الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المباراة مشاركة نجم الفريق الكتالوني، الأوروجواياني لويس سواريز، بعد غياب دام لقرابة 5 أشهر بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في أحد مباريات البلوجرانا.

افتتح برشلونة التسجيل عبر التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ومع حلول الدقيقة 37 أضاف مارتن برايثوايت الهدف الثاني للفريق الكتالوني، وفي الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني أضاف جوردي ألبا الهدف الثالث للبوجرانا بطريقة رائعة، واختتم ليونيل ميسي رباعية البرسا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

رفع نادي برشلونة بهذا الفوز إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني والذي سيواجه غدًا فريق إيبار، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 25 في المركز الثامن عشر.

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