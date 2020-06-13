نجم آرسنال يطالب زملائه بالمشاركة في مكافحة العنصرية

السبت 13/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
طالب الألماني لينو حارس مرمي نادي آرسنال الإنجليزي، زملائه في الفريق اللندني بالمشاركة في مكافحة العنصرية، وذلك في بعد وفاة الأميركي جورج فلويد خلال اعتقال الشرطة له في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا في الشهر الماضي.

وتوفي فلويد مختنقاً بعد أن ضغط ضابط في الشرطة على رقبته لتسع دقائق تقريباً خلال اعتقاله في 25 أيار/مايو الماضي لتنطلق عقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق في العديد من دول العالم.

ووجهت السلطات لضابط الشرطة تهمة القتل من الدرجة الثانية بعد ذلك.  

وعبرت العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن دعمها للمظاهرات والاحتجاجات المنددة بالعنصرية والمطالبة بالتصدي لقسوة وتجاوزات أفراد الشرطة. 

ونقلت شبكة سكاي سبورتس الرياضية عن لينو (28 عاماً) قوله: "نحن كلاعبين يعتبرنا الكثير من الناس مثالاً يحتذى وعلينا في أرسنال أن نظهر دعمنا (في هذا الموقف)."  

وأضاف الحارس الألماني "من المؤسف أنه في 2020 فإننا حتى الآن نناقش مثل هذه الأمور. لكن هذا هو الواقع ولابد لنا من الاستمرار في الدفع في هذا الاتجاه. ولا يهم لونك.. أبيض أو أسود. لكن لابد أن نحترم بعضنا البعض وأن تكون هناك فرص متكافئة في الحياة أمام الجميع."  

ووافقت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أمس الجمعة على وضع عبارة "حياة السود مهمة" على قمصان اللاعبين بدلاً أسمائهم في اطار حملة مكافحة العنصرية عند استئناف مباريات البطولة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.  

ويحتل أرسنال المركز التاسع بين فرق الدوري الممتاز العشرين وسيحل ضيفاً على مانشستر سيتي حامل اللقب في 17 حزيران/يونيو الجاري عند استئناف مباريات البطولة بعد توقفها لمدة استمرت لنحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية العالمية للفيروس كوفيد-19 سريع الانتشار. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لينو فلويد العنصرية آرسنال

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فشل مفاوضات عودة حجازي.. الأهلي ينهي إتفاقه مع صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تجديد الزمالك مع كارتيرون

منذ نصف ساعة

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شرطة منيابوليس تعتقل فريق عمل "سي إن إن" أثناء تغطية احتجاجات (فيديو)

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

دبلوماسي سابق: أحداث "مينيابوليس" كشفت عنصرية أمريكا (فيديو)

حريق هائل بالقرب من البيت الأبيض

أحدثها هولندا.. احتجاجات دولية على مقتل الشاب جورج فلويد

"إسبر": ندين عملية مقتل جورج فلويد ويجب تجاوز العنصرية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم