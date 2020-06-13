وزارة الصحة السودانية تعلن عن 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:38 م
أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها اليوم السبت، عن وصول أعداد المصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى 128 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 140 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 66 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 308 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7 آلاف و7 حالات، بينها 447 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ألفين و556 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7،829 مليون إصابة، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،016،161 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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