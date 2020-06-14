في عيد ميلاد إليزابيث الثانية.. 10 فترات مظلمة مرت بها الملكة

ألغت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الاحتفالات الرسمية السنوية بعيد ميلادها، بسبب فيروس كورونا المستجد، وما سببه من إغلاق فرضها تفشي ذلك الفيروس المستجد عالميًا.





الملكة إليزابيث الثانية

ولدت الملكة في الحادي والعشرين من أبريل عام 1926م، وشهدت نشأتها واقع أمة مازالت على تتعامل مع الآثار الناتجة من الحرب العالمية الأولى، في الحادية عشر من عمرها توفى جدها الملك وورث عمها إدوارد الحكم، ليتنازل في ذلك العام بالحكم إلى أبيها، لتصبح إليزابيث هي الوارثة الأولى للعرش، الملكة التي مكثت 68 عامًا، وتعتبر هي الملكة الأطول للملكة المتحدة، فكثير من البريطانيين لم يعرفوا ملكة لهم غيرها.

ونعرض لكم في السطور التالية الفترات المظلمة التي مرت بها لندن والملكة.





1- الحرب العالمية الثانية

في سن الثامنة عشر من عمرها، تحملت المسؤولية الكاملة للمكتب الملكي في ذلك الوقت، في ظل غياب أباها الملك وتفقده للأراضي الإيطالية، كما تطوعت في الحرب وتم تدريبها كسائقة وميكانيكية.





2- الكوليرا

نشأ وباء الكوليرا الثالث في الفترة في الهند 1835، وتفشي في العالم بشكل كبير، وحصد وباء الكوليرا حتى عام 1953 في لندن فقط أكثر من 10 الاف روحًا، و23 ألف في بريطانيا العظمى.





3- تتويج الملكة 1953

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، إلى جانب مستعمرات بريطانية في شتى بقاع الأرض، لتكون المملكة المتحدة هي المملكة التي لا تغيب عنها الشمس، إلا أنه في تلك الفترة استقلت كثير من الدول التي احتلتها بريطانيا مما جعل أراضيها تقل أمام عينها.





4- حرب فوكلاند

قامت حرب فوكلاند في عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة على إقليمين اثنين واقعين في جنوب المحيط الأطلسي، تابعين لبريطانيا، وهما: جزر فوكلاند وأقاليم جورجيا الجنوبية، وساندويش الجنوبية الملحقة بها.





5- فترة الظلام للملكة

يعد عام 1992 من الاعوام السيئة التي مرت بها الملكة إليزابيث، فقد شهد هذا العام طلاق الأبناء الثلاثة، كما شهد حريق هائل القصر، والذي تعاطف الشعب معه في البداية، إلا أن الرأي العام احدت أمام الملكة بعد إعلانها أن القصر في ترميمه يحتاج إلى 16 مليون، نجت الملكة من ذلك العام بعزة وكرامة، وتوجهت الى الشعب بخطاب شخصي، مكتسبة تعاطفهم قائلة لهم "انها كانت سنة مخيفة".





6- ديانا

كان الملكة فخورة في بداية ارتباط ديانا بابنها تشارلز، فديانا الأميرة الجميلة من الطبقة الأرستقراطية، التي استطاعت أن تجذب شعبيتها العالمية، بقصتها الرومانسية، إلا أن زواجهما لم يكمن سعيد، وتدخلت الملكة كثيرًا لحل الخلافات بينهما إلا أن محاولتها فشلت، وانقلب القصر الملكي على الأميرة ديانا، وفارقت ديانا الحياة في عام 1997م، وامتنع القصر على عن حضور مراسم الدفن، لينقلب الرأي العام على جفاء مشاعر القصر، بانتقادات لاذعة.





7- تفجيرات لندن

في صباح اليوم 7 من يونيو، استيقظت لندن على تفجيرات قطارات في مترو الانفاق وحافلة مزدوجة، لتفقد بريطانيا في تلك التفجيرات 52 مواطنًا، وإصابة 700 شخص آخر، تم معالجة كثير منهم في المشفى الملكي.





8- هاري وميغان

بدأت القصة منذ أربعة سنوات، حين دخلت أختار الأمير السادس في ترتيب ولاية العرش، فتاة ذات الأصول الإفريقية والتي كسرت كافة القواعد الملكية في مواجهة علنية مع الملكة، لتنتهي القصة مع الملكة في مطلع عام 2020 بتنازل الأمير هاري عن ألقابه الملكية، وتعتبر تلك القصة من القصص التي شغلت الرأي العام العالمي، ليصبح هاري خليفة أمه ديانا، وخاصة بعد أن استطاع أن يحصد شعبية عالمية كبيرة.

9- خروج بريطانيا من الاتحاد السوفيتي

انسحبت بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، بعد ما يقارب من نصف قرن من انضمامها.





10- فيروس كورونا المستجد