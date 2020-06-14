خالد أبوبكر يطالب البرلمان بكشف عدد أسرة المستشفيات المتاحة

قال الإعلامي خالد أبوبكر، تعليقا على بيان وزارة الصحة والسكان، حول تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، إن الدولة تتجه للفتح والأعداد في ارتفاع وأتمنى أن يكون هناك سيناريو متوقع للدولة ومنهج يمكن اتباعه حتى يطمئن الناس.

وشدد الإعلامي، على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في أزمة كورونا، وخاصة أن هناك 3 جهات، أولها مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ثم وزيرة الصحة، ثم وزير التعليم العالي.

وواصل: "أتلقى اتصالات من الناس يريدون أماكن للعزل في المستشفيات، هل طبيعي أن حد يتصل بيا يبكي عشان يريد مكان لوالدته في المستشفى.. حدث هذا معي، ولم أستطيع ان أفعل له شيء.. هل يوجد أماكن بالمستشفيات أم لا؟.. ليه الناس تشكو لنا رغم أن الوزارة تقول ان هناك أماكن فارغة كثيرة".

كما أكد ضرورة أن يقوم مجلس النواب بدوره، قائلًا: "أتمنى من الدكتور علي عبدالعال ان يعطينا كلمة من على المنصة يتحدث فيها عن ضرورة كشف رسمي بعدد الأسرة الموجودة والمتاحة بالمستشفيات.. خلال يبقى عندنا مجلس نيابي بيحاسب.. شكاوى الناس دي بتوجعنا".





وضع وباء كورونا في مصر

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



