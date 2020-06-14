أشهرها الخطوط الجوية القطرية.. شركات عالمية تواجه أزمات بسبب كورونا

أثرت تداعيات أزمة فيروس كورونا على العالم كله من مشرقه إلى مغربه، فتضررت أكبر الشركات العالمية وأشهرها وأضخمها من طيران أو ملابس أو شركات عالمية، لتأجير السيارات وغيرها، حيث تعرضت لتراجع في عائداتها وعدم تسديد المطلوب منها ولجأ بعضها إلى الحكومات لطلب مساعدات مالية وحين لم تتمكن الشركات من الحصول على المساعدات المالية أعلنت إفلاسها.

وترصد بوابة " الفجر " أبرز الشركات العالمية التي تواجه أزمات بسبب كورونا في السطور التالية:

- الخطوط الجوية القطرية تواجه أزمات بسبب كورونا:

بحسب ما نشرته صحيفة " الجارديان " البريطانية أن السلطات اليونانية أعلنت في بداية يونيو الجاري ثبوت إصابات مؤكدة بكوفيد 19 لـ12 راكبًا من أصل 91 راكب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية وكان الرد من وزارة الحماية المدنية في اليونان بتعليق رحلات الطيران من وإلى قطر حتى يوم 15 يونيو الجاري وتم إجراء حجر صحي للـ91 راكبًا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية.

- إستعداد أكبر شركة طيران عالمية في أمريكا الجنوبية لإعلان إفلاسها بسبب كورونا:

وبحسب بيان سي إن إن الأمريكية" على موقعها الإلكتروني أن جميع الخطوط الجوية لأكبر شركة طيران في أمريكا الجنوبية LATAM سارعت بتقديم طلب في نهاية شهر مايو الماضي وبالتزامن مع هذا الطلب أعلنت الشركة أن هذا لن يؤثر على الحجوزات ورواتب الموظفين ورحلات النقل المدنية والتجارية.

وصرحت الشركة قائلة: "عملية إعادة التنظيم المالي في الفصل 11 في الولايات المتحدة (الخاص بإشهار الإفلاس) يوفر فرصة واضحة وموجهة للعمل مع دائنينا وغيرهم من أصحاب المصلحة للحد من ديوننا ومعالجة التحديات التجارية التي نواجهها مثل الآخرين في صناعتنا كمجموعة".

- بعد مرور 118 عامًا.. أشهر شركة ملابس أمريكية أعلنت إفلاسها بسبب كورونا:

بحسب ما ذكره موقع "العربية " أن شركة " جي سي بيني " الأمريكية أشهر وأكبر شركات بيع الملابس في أمريكا للطبقات المتوسطة أعلنت إفلاسها في شهر مايو الماضي بعد مرور 118 عامًا عليها بسبب فيروس كورونا المستجد والذي نتج عنه حالة الركود والكساد الكبير في الأسواق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "شركة جي سي بيني" الأمريكية أضخم علامة تجارية في قطاع التجزئة الأمريكية طلبت الحماية من الدائنين بما يوجبه الفصل الحادي عشر وقامت الشركة بإيداع طلب الإفلاس لدى السلطات الأمريكية في تكساس شهر مايو الماضي.

- ثاني أقدم شركة طيران بالعالم أعلنت إفلاسها بسبب فيروس كورونا:

بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" أن شركة طيران أفيانكا الكولومبية ثاني أقدم شركة طيران بالعالم أعلنت إفلاسها في بداية مايو الماضي لأنها لم تنجح في تسديد السندات في موعدها النهائي بسبب الآثار والتداعيات الضارة لكوفيد 19.

وكان رد الحكومة الكولومبية أنها لم توافق على مطالب شركة أفيانكا في حصولها على مساعدات مادية وبعدها أعلنت شركة أفيانكا الإفلاس الرسمي يوم الإثنين 11 مايو 2020.

- شركة "هيرتز" الأمريكية العالمية لتأجير السيارات أعلنت إفلاسها:

وبحسب ما ذكره موقع "فوربس" الأمريكي أن شركة "هيرتيز" الأمريكية العالمية لتأجير السيارات أعلنت إفلاسها يوم السبت 23 مايو الماضي وقامت بتصفية أعمالها في أمريكا وكندا ولكنها ستستأنف عملها في مناطقها الرئيسية في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا موضحة أن السبب هو تداعيات كوفيد 19 والتي نتج عنها تراجع ضخم في العائدات وذلك في الكثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وشددت " هيرتز" أنها نفذت " إجراءات فورية " لضمان سلامة موظفيها وعملائها وقامت بإلغاء " كل نفقات غير أساسية ".

وبحسب ما ذكره نفس الموقع صرحت شركة "هيرتز" قائلة: "الغموض يلف آفاق عودة الواردات وإعادة فتح السوق بالكامل ما تطلب هذه الخطوة اليوم".