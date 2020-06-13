ليون يستهدف ضم نجم دفاع إنتر ميلان

السبت 13/يونيو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب الأوروجواياني المخضرم دييجو جودين نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي من الرحيل عن صفوف ناديه الإيطالي على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن أولمبيك ليون الفرنسي يستهدف التعاقد مع جودين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن راتب النجم الأوروجواياني يقف عثرة أمام رحيله إلى صفوف ليون، حيث يحصل جودين على راتب يتراوح مابين 5.5 إلى 6 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن هذا الراتب لا يستطيع ليون تحمله لذلك سيتوجب على جودين تخفيض راتبه وذلك في حال رغبته في الانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن إنتر ميلان لا يمانع رحيل نجمه المدافع الأوروجواياني البالغ من العمر 34 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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