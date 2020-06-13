بالأسماء| إخلاء سبيل 4 متهمين بـ "أولتراس أهلاوي"



1- محمود على محمد عثمان

2- سامى سعيد محمود عبد العزيز

3- إبراهيم بيومى بركات بيومى

4- كريم وفقي محمد محمد علي



يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.



وارتفع عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 31 متهمًا، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس11 جدد احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.



وذكر مصدر قانوني، أن المتهمون يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.



وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



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رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام



قررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية رفض إستئناف نيابة شمال القاهرة علي قرار أخلاء سبيل طالبة كلية الاثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه وتأييد قرار الإخلاء.



وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، أنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".



وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.



قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ "أولتراس أهلاوي"، المتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.والمتهمين المخلي سبيلهم هم:-