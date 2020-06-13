بالأسماء| إخلاء سبيل 4 متهمين بـ "أولتراس أهلاوي"

السبت 13/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 4 متهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ "أولتراس أهلاوي"، المتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمتهمين المخلي سبيلهم هم:-

1- محمود على محمد عثمان
2- سامى سعيد محمود عبد العزيز
3- إبراهيم بيومى بركات بيومى
4- كريم وفقي محمد محمد علي

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من مشجعي النادي الأهلي، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، للمتهمين تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.

وارتفع عدد المتهمين بـ" إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى" لـ 31 متهمًا، بعدما أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس11 جدد احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالتورط في إعادة إحياء رابطة الألتراس.

وذكر مصدر قانوني، أن المتهمون يواجهوا ارتكاب عدة جرائم أبرزها الاشتراك في تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، والتخطيط لإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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