بالأسماء| نيابة أمن الدولة تخلي سبيل المتهمين في "تمويل داعش"

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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، إخلاء سبيل المتهمين خالد على عمران على، ومحمد السيد محمد قاسم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 570 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "تمويل داعش"، واتهامهما بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.



ويواجه المتهمين بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة.



وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة،حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.



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قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدسن المحامي العام الاول للنيابة، إخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "ألتراس زملكاوي".. وذلك بضمان محل إقامتهم.



وجاء أسماء المخلي سبيلهم كالأتي:

1- عبدالرحمن حسين السيد

2- على حسن محمد

3- كيرولس چورچ

4- عمرو أسامة همام

5- عبدالرحمن سيد بدري

6- عمر محمد ذكي

7- وليد محمد أحمد عثمان



القضية متهم فيها مجموعة من مشجعي النادي على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.



وألقي القبض على المتهمين بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المسنوبة لهم.





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وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة ضد الدولة.



ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



