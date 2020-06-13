"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)

السبت 13/يونيو/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتعاون مع مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات وفرع الهيئة والمربعات وقسم النزهة وشرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات.

وأسفرت الحملات وفقا لبيان صحفي، عن الآتي:

١- أثناء المرور بشارع ابو بكر الصديق تلاحظ وجود تجمعات من المواطنين وسيارات تعطل حركة المرور، تبين وجود تجمعات لعدد من المواطنين يستعدون لعمل "فوتو سيشن" وإقامة حفل زفاف بداخل حديقة الطفل، دون مراعاة لتطبيق الحظر وعدم أخذهم للإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات، وتم تحرير محضر ضد مسئولي الحديثة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.


٢- تم ضبط سيارة رقم "و ل ص ٥٦١" سوزوكي تقول ببيع المشروبات الساخنة، بدون ترخيص بشارع عبد الحميد بدوي، تم التحفظ على السيارة بمخازن الحي لاتخاذ الاجراءات القانونية.

٣- استمرارًا لأعمال النظافة، قامت الهيئة العامة لنظاقة وتجميل القاهرة برفع مخالفات محل كاوتش بشارع الحجاز، ولوحة اعلانية مخالفة تعيق حركة المرور.

وأكد اللواء خالد عقل رئيس حي النرهة، أن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق قرار حظر التجول، ومنع التجماعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناءً على توجيهات بمحافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية.


وفي إطار آخر، بدأت محافظة القاهرة، في تركيب بوابات تطهير وتعقيم إلكترونية بمدخل المدارس، استعدادًا لامتحانات الثانوية، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،على أهمية ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، منوهًا إلى بث قناة المديرية التعليمية أون لاين، لأقوى مراجعات الشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية لمختلف الشعب، ويقدمها نخبة متميزة من مدرسين القاهرة.

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على التعقيم الدوري بصفة يوميًا، داخل المدارس والدواوين والإدارات التعليمية.

وفي هذا الإطار، اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

وأكد محافظ القاهرة على أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف محافظ القاهرة أن جميع اللجان التى ستُجرى بها الامتحانات سيتم تزويدها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام 97967 طالب وطالبة، مؤكدًا أنه طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب الأمر الذى أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية على مستوى المحافظة من 281 لجنة إلى 310 لجنة رئيسية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)
"فرح وفوتوسيشن".. يقظة الحي تنقذ "النزهة" من كارثة جديدة لكورونا (صور)

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