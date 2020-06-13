أول رد من نوال الزغبي على إجرائها جراحة تجميلية

السبت 13/يونيو/2020 - 10:16 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
مصطفى فكيه
ردت الفنانة نوال الزغبي، على بعض الاشاعات والاتهامات التي وجهت لها بسبب خضوعها لعمليات تجميا مؤخراَ، وذلك بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وظهرت بملامح متغيره عن ملامحها الحقيقية.

وردت نوال من خلال مقولة علقت بها على صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلةً:
" في بعض الأحيان من الأفضل أن تبقى صامتًا ومبتسمًا".

في سياق منفصل، علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات الغاضبة التي شهدها لبنان احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

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