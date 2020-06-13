مدرب الزمالك السابق: مطالبة الزمالك بـ لقب نادي القرن حق مشروع

Advertisements

ثمن أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك السابق، ما يقوم به مسئولي القلعة البيضاء لاستعادة لقب نادي القرن، مؤكدا أنهم يتبعون الطرق الصحيحة والسليمة.



وأضاف "عبد الرؤوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة رياضة"، الذي يقدمه الإعلامي إسلام علوي، المذاع على قناة "mtc"، أن أزمة نادي القرن ومطالبة الزمالك باللقب حق مشروع، مشيرًا إلى أنه إبان فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن كانت هناك شخصيات مشبوهة على حق تعبيره أعطت القلعة الحمراء اللقب دون وجه حق؛ حيث كانت تستند على معايير مختلفة وغير مشروعة للفوز باللقب وكانت فيها مجاملة صارخة للنادي الأهلي.



وتابع: "المتبع فى الفوز بلقب نادي القرن أن النادي الذي يفوز باللقب الأكثر فوزًا بالبطولات القارية ولكن المشكلة أن المسئولين فى النادي الأهلى يأخذون الموضوع لمنطقة بعيدة وردهم عادة يكون صادم ولا بد من الرد عليه بنفس القوة".



وشدد على أن رئيس نادي الزمالك لديه كل الحق فيما يتخذه في قضية نادي القرن الأفريقي للحفاظ على حقوق النادي المشروعة واستعادتها، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك له حقوق ولا بد من المطالبة بها ويتخذ الطرق القانونية للحفاظ عليها وله الحقوق المشروعة فى ذلك.



وعن أحوال فريق الكرة، أشار مدرب الزمالك السابق إلى أن الفريق الأبيض أكثر الفرق بالدورى استقرارًا والفوز بالبطولات خلال العام الحالي، ولديه فريق قوي ولكن الشائعات التى تتردد مؤخرًا الهدف منها تشتيت أذهان اللاعبين، موضحًا أن النادي الأهلي يُعانى من عدم الاستقرار ومتوقع هروب مدربه فايلر إلى سويسرا.

