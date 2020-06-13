على أنغام "نمبروان" محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو كوميدي

السبت 13/يونيو/2020 - 08:49 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى فكيه
شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

والفيديو الذي نشره "رمضان" لكلب بلدي من الشارع أثناء نومه ووضع رمضان أمامه شكل نمر لعبه، واضاف على الفيديو عليهم أغنيته "نمبر وان" كما اكتفي محمد رمضان بالتعليق عليها بالضحك.

يذكر أن محمد رمضان حقق 2 مليون ونصف مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة " كورونا فيروس" بعد مرور يوم على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، حيث تصدرت مؤشرات البحث بـ جوجل.

وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصوير فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.

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