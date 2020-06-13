الزمالك يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

السبت 13/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

تحرك نادي الزمالك من جديد لحسم صفقة الأنجولي آري بابل جناح نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر اهتمامًا كبيرًا بضم بابل في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق بناءا على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق مبدئي مع آري بابل لينضم للفريق في الصيف لمدة 3 مواسم قادمة 2.2 مليون دولار ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل رسمي.

وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم مع ممثلي بابل خلال الساعات القليلة الماضية لانهاء بعض التفاصيل النهائية في الصفقة قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي.

وسيحاول الزمالك حسم كافة الأمور بشأن بابل في الأيام المقبلة ليصل إلى القاهرة عقب فتح خطوط الطيران مرة أخرى مباشرة.

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