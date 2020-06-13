الفنانة رجاء الجداوي تُجري مسحة جديدة بعد 5 أيام عقب ثبوت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:19 م
الفنانة رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوي
مازالت الفنانة رجاء الجداوي تواصل تلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم العشرين،وذلك بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبى بمحافظة الإسماعيلية، بعد ظهور نتائج آخر مسحة أُجريت لها أمس الجمعة، والتي أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس.

وأكد مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل، أن طول فترة إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا قد يرجع لعدة أسباب أبرزها قوة الفيروس ومهاجمة الجهاز المناعي بشراسة، خاصةً وأن الفيروس فى الأساس يحارب مناعة الجسم، بجانب عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج.

وأشار المصدر، إلى أن الفنانة رجاء الجداوي حصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين ولكن العلاج بالبلازما لا يزال فى مرحلة التجربة، وقد تختلف نتائجه طبقا لحالة المصاب، موضحًا أن عدد قليل من المصابين استمروا بالمستشفى لنحو شهر ولكن فترة العلاج لمعظم المصابين تستمر ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، بينما تجرى المسحة بمعدل 5 أيام وتقاس نسبة الفيروس بالجسم بما يسمى "التتر" ويؤخذ من الحلق والأنف.

ولفت المصدر، إلى استمرار تواجد الفنانة رجاء الجداوي على جهاز CPAP، وهو وضع ماسك لضخ الأكسجين، ولكنها لم تصل لمرحلة الجهاز الحنجري للتنفس الصناعي.

وكانت المسحة الثانية التي خضعت لها الفنانة رجاء الجداوي، أمس الجمعة، أكدت استمرار إيجابية الإصابة، بعد نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الطبى فى 24 مايو الماضى عقب ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، ونُقلت إلى العناية المركزة يوم 2 يونيو الماضي بعد تعرضها لضيق فى التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين فى الدم وآلام في الصدر والرأس ولا تزال بها حتى الآن.

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