جورج وسوف يكشف عن حقيقة شائعات إصابته بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:20 م
جورج وسوف
جورج وسوف
مي مرسي
أثيرت شائعات الأيام الماضية حول إصابة الفنان جورج وسوف بفيروس كورونا المستجد، وأيضا تدهور حالته الصحية وذلك بسبب عدم ظهوره على مواقع التواصل منذ شه أبريل مما جعل "وسوف" يخرج عن صمته ويعلن عن حقيقة تدهور حالته الصحية.

وشارك جوروج وسوف تغريدة يوضح فيها حالته الصحية قائلا "لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات".

وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف عندما قام بنصح جمهوره حول أزمة فيروس كورونا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا جوروج وسوف تدهور حالته الصحية الفجر أخبارالفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ألميريا يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي والزمالك بشأن الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 9 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

باريس سان جيرمان يعلن رحيل 5 نجوم دفعة واحدة هذا الصيف

منذ ساعة و 26 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الدبابة الإفريقية»

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يكشف حقيقة إصابته بـ «كورونا»

منذ 38 دقيقة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 15 ساعة

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من ضم كينيو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

شائعة الوفاة تلاحق النجوم آخرهم عادل إمام

حسن حسني ليس الأول.. فنانين لاحقتهم شائعات الوفاة وهم على قيد الحياة

مصدر طبي يكشف حقيقة اكتشاف حالتي إصابة بكورونا في الشرقية

"ناس استغفر الله".. تعليق قوي إيهاب فهمي على شائعة وفاة أحمد بدير

بعد شائعة وفاة رجاء الجداوي.. تعرف على أبرز النجوم الذين لم يسلموا من شائعات الموت

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

05:57 م

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم