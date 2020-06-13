جورج وسوف يكشف عن حقيقة شائعات إصابته بكورونا

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أثيرت شائعات الأيام الماضية حول إصابة الفنان جورج وسوف بفيروس كورونا المستجد، وأيضا تدهور حالته الصحية وذلك بسبب عدم ظهوره على مواقع التواصل منذ شه أبريل مما جعل "وسوف" يخرج عن صمته ويعلن عن حقيقة تدهور حالته الصحية.



وشارك جوروج وسوف تغريدة يوضح فيها حالته الصحية قائلا "لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم.. أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر.. أنا بصحة جيدة جدًا وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات".



وكان آخر ظهور للفنان جورج وسوف عندما قام بنصح جمهوره حول أزمة فيروس كورونا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

