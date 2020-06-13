مع زوجته.. أحمد فهمي يشارك جمهوره بأحدث جلسات تصوير لهما

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شارك الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد أثناء استمتاعهم بالأاجواء الصيفية، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد فهمي وهنا الزاهد من أمام حديقة منزلهم وكانت "الزاهد" بدون ميك أب وظهرت بعض آثار الشمس على وجهها، وتفاعل الجمهور على الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حلوين كولش"،"أنا بحبكو أوي ما تجيبو بوسة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في مسلسل "اللعبة" وذلك في السباق الرمضاني الماضي وبجانبه عدد من الفنانين وهو مسلسل كوميدي.