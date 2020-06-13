إيطاليا تسجل ارتفاعا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 78 حالة مقابل 56 أمس الجمعة.





وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 78 حالة، وبلغ 34300 شخص منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.





ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع لليوم الثاني على التوالي لحصيلة الوفيات اليومية، حيث وصل هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 9 يونيو إلى 79 حالة، وفي 10 يونيو إلى 71، وفي 11 يونيو إلى 53، وفي 12 يونيو 56.





وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 346 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236651.





ويشهد معدل الإصابات اليومية تقلبات تأتي بعد أيام من الانخفاض المتواصل، وسجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 9 يونيو 283 حالة، وفي 10 يونيو 202، وفي 11 يونيو 379، وفي 12 يونيو 163.





وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 28997 إلى 27485، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 227 إلى 220حالة.





كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 1780 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 173085 إلى 174865 شخصا، ما يمثل نحو 74% من عدد المصابين، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.817 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.





وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.





وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.