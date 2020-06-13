5 عادات صحية خاطئة تسبب فيها فيروس كورونا.. اكتشفها!

أكدت دراسة حديثة نُشِرت في مجلة "Clinical Obesity"، أن هناك عادات صحية يتبعونها العديد من الأشخاص قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكانت تخدم أهداف إنقاص الوزن والأنظمة الصحية، إلا أنه بعد انتشار الوباء وما تبعه من إجراءات التباعد الاجتماعي أصبح من الصعب اتباع العادات الصحية.





وسنستعرض لكم في السطور التالية، عادات صحية خاطئة ظهرت بعد ظهور كورونا، وتؤثر بالسلب على خطط إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Eat this" الصحي.





1- عدم الالتزام بالتمارين الرياضية

وجدت الدراسة أن 47.9% من الأشخاص المشاركين، خصصوا وقت أقل لممارسة التمارين الرياضية، بينما كان 55.8% من المشاركين لم يلتزموا بممارسة التمارين التي تتطلب جهد بدني، في المنزل، مقارنًة بتمارين الصالات الرياضية.





2- تخزين الأطعمة

لجأ 123 شخصًا مشاركًا بالدراسة، إلى تخزين الأطعمة بالمنزل، خوفًا من الخروج من المنزل، ما ساهم في قلة الحركة، وبالتالي زيادة مخاطر السمنة.





3- القلق والاكتئاب

أثرت معدلات الإصابة بالاضطرابات القلق والاكتئاب، بسبب سرعة انتشار الفيروس التاجي، على زيادة الوزن بسبب الشراهة وتناول المزيد من الأطعمة، دون الشعور بالجوع.





4- إجهاد الأكل

عانى 60% من المشاركين في الدراسة، من الشعور بالتوتر والقلق عند تناول الطعام، خلال فترة العزل المنزلي، خوفًا من زيادة الوزن، ولكن هذا لا يؤثر بالسلب على السعرات الحرارية فقط لكنه يؤدي إلى فقدان التركيز.





5- الإفراط في تناول الكحول

لا يتفق تناول الكحوليات بكثرة مع إنقاص الوزن، فضلًا عن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، يؤثر على القدرة العضلية للجسم، وأشارت بيانات شركة "Nielsen"، إلى ارتفاع مبيعات الخمور بنسبة 400% على الإنترنت، ومن المتاجر بنسبة 27%.