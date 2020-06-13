"الصحة" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا





كشفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، والبالغ عددها 3366 حالة .





هذا تصدّرت مدينة الرياض قائمة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجّلةً 1089 حالة من أصل 3366 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت جدة 527 حالة، ومكة المكرمة 310 حالة ، والدمام 227 حالة ، والمدينة المنورة 191 حالة ، والخبر 163 حالة ، والقطيف 114 حالة ، والهفوف 91 حالة ، والطائف 57 حالة ، وصفوى 48 حالة ، والجبيل 47 حالة .





كما تم تسجيل 35 في حفر الباطن، و34 في المزاحمية، و33 في بريدة، و27 في الخرج، و23 في ينبع، و19 في كلٍّ من: الدرعية وراس تنورة، و17 في خميس مشيط، و16 في كلٍّ من: نجران والظهران، و14 في بيشة، و13 في ضرما، و12 في العيون، و10 في كلٍّ من: بقيق والخرمة وثريبان، و9 في كلٍّ من: أبها ومليجة وبيش، و8 في كلٍّ من: حوطة بني تميم وقرية العليا، و7 في المبرز، و6 في كلٍّ من: جازان والرس والبكيرية والنعيرية.





و5 في كلٍّ من: أحد رفيدة ومهد الذهب ووادي الدواسر، و4 في كلٍّ من: حائل ورابغ والزلفي وحريملاء والنماص، و3 في كلٍّ من: تنومة وعريعرة والمجمعة والبدائع وثادق، وتسجيل حالتي إصابة في كلٍّ من: خليص والدائر والقوارة والرين والحرجة وفرسان والنبهانية والدرب والباحة والدلم وسبت العلاية وقيا والمخواة وعيون الجواء وقصيباء والحناكية، وظلم وقلوة وظهران الجنوب والقنفذة والليث وليلى ووادي الفرع وبللسمر.





وتسجيل إصابة واحدة في كلٍّ من: الشنان والمضة والدوادمي وسراة عبيدة وعنيزة ومحايل والمندق ورنية والكامل والقوز ورياض الخبراء والحريق وصبيا، وتثليث وبلجرشي وبقعاء والسليل وتمير والمذنب والخفجي والعيص وسيهات.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 123.308، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1519، ما يرفع الإجمالي إلى 82.548 حالة؛ بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 932 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.



