"مكافحة كورونا": نتائج البلازما في مصر متفاوتة ولا تناسب الجميع (فيديو)
السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
داليا الحسين
قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، إن بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يتغير بشكل مستمر نظرا لكون الفيروس مستجدا، لافتا إلى أنه يتم وضع البروتكول وفق للخبرات المتبادلة بين الدول
وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الأن، لافتا إلى أن وزارة الصحة جددت بروتوكول الوباء ثلاثة مرات.
وتابع أستاذ الأمراض الصدرية: "هناك أدوية كثيرة في العالم يتم تجربتها في علاج فيروس كورونا"، لافتا إلى أن هناك أنواع كثيرة من فيروس كورونا وهناك تغير بسيط في الخصائص الخاصة به ويختلف في الشدة ودرجة الخطورة والمضاعفات وبالتالي يختلف في استجابته للعلاج".
وحول أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى الآن قال الدكتور عادل خطاب، إن الأمر المقلق هو عدد الحالات التي تتعرض لأزمات تنفسية وتصاب بأعراض شديدة فقط.
ونوه إلى أنه تم استعمال العلاج بالبلازما في الصين على نطاق ضيق نتائجه غير مشجعة ولا ينفع استخدام البلازما في علاج فيروس كورونا مع كل الحالات ونتائجه في مصر متفاوتة إلى الآن".
وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس كورونا على مستوى العالم حتى الأن، لافتا إلى أن وزارة الصحة جددت بروتوكول الوباء ثلاثة مرات.
وتابع أستاذ الأمراض الصدرية: "هناك أدوية كثيرة في العالم يتم تجربتها في علاج فيروس كورونا"، لافتا إلى أن هناك أنواع كثيرة من فيروس كورونا وهناك تغير بسيط في الخصائص الخاصة به ويختلف في الشدة ودرجة الخطورة والمضاعفات وبالتالي يختلف في استجابته للعلاج".
وحول أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى الآن قال الدكتور عادل خطاب، إن الأمر المقلق هو عدد الحالات التي تتعرض لأزمات تنفسية وتصاب بأعراض شديدة فقط.
ونوه إلى أنه تم استعمال العلاج بالبلازما في الصين على نطاق ضيق نتائجه غير مشجعة ولا ينفع استخدام البلازما في علاج فيروس كورونا مع كل الحالات ونتائجه في مصر متفاوتة إلى الآن".
تطورات إصابات ووفيات كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
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