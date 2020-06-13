فيروس كورونا يؤثر في ابنة رجاء الجداوي ويغيرها تغيير جذري

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تأثرت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي بحالة والدتها حيث تغيرت منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وانقلبت إلى دعاء لوالدتها وأن ينحسر فيروس كورونا.



وشاركت أميرة مختار منشورا قائلة "يارب بيدك كل شئ.. فأمر أن يزول هذا الوباء"، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بالتزامن مع ظهور نتائج المسحة الثانية والتي كانت إيجابية.



وظهرت نتيجة المسحة الثانية للفنانة رجاء الجداوي للتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد إلا أن كانت النتيجة إيجابية حيث وجد نسبة من الفيرس في جسد الفنانة رجاء الجداوي ومن المقر عمل مسحة ثالثة عقب عدة أيام.



ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الثالثة سلبية ونقل الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى أخرى للعلاج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.