خالد الصاوى يهدد من يحاول الاتصال به من ارقام مجهوله

السبت 13/يونيو/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
وجه الفنان خالد الصاوي، رسالة للجمهور الذي يحاول الاتصال به عبر هاتفه الشخصي وهددهم بالبلوك، وذكل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب خالد الصاوى، قائلا:" للغرباء غير متاح للتعارف والدردشة على واتس، لا أرد على رقم مجهول، او بدون رقم،والزن من رقم مجهول=بلوك للتواصل على الميل ".

يشار إلى أن خالد الصاوي، شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال بطولة مسلسل "ليالينا 80"،وجسد دور الأخ الأكبر للنجم إياد نصار "هشام"، والذى يدعى "جلال أرسطو"، فهو فيلسوف المسلسل، حيث لفت أنظار المشاهدين له منذ عرض الحلقة الأولى.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80"يشارك في بطولة نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرهم إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.‏

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