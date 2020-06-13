"التعليم" تعلن أرقام جلوس ومقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية

السبت 13/يونيو/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
ريم محمود
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب شهادات الدبلومات الفنية 2020-2019.

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وقالت الوزارة علي الموقع الرسمي الخاص بها: تم إتاحة الإطلاع على أرقام جلوس ومقار اللجان للطلاب المتقدمين لإمتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسى 20192020، ويمكن للطالب الاطلاع من خلال ( كود الطالب وكلمة السر)

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان مقرات لجان النظام والمراقبة مقرات لجان الإدارة مقرات تقدير الدرجات)، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.

وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.

وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.

وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه فى باقى المواد.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن لجان الإدارة قد بدأت اليوم الأربعاء 1062020 فى توزيع خطابات الندب للمشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات وسيتم فتح باب قبول الاعتذارات بدء من يوم الأحد الموافق 1462020 وحتى يوم الثلاثاء 1662020 بكل المديريات تسهيلًا على السادة المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
2. أجازة بدون مرتب(المستند الدال على ذلك).
3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
4. نسبة عجز 5%.
5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).
8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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الدبلومات الفنية الثانوية العامة التعليم

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