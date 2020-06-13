شيريهان توجه رسالة للمطربة آمال ماهر بعد حفلتها

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وجهت الفنانة شريهان، رسالة للفنانة آمال ماهر، بعد احيائها لحفلة مساء أمس الجمعه، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وقالت شريهان:"أرجوكي هل من مزيد؟!!.. صوتك وفنك شافى، أنتٍ مبدعة مصرية رائعة الموهبة والإحساس والإبداع.. ربنا يحفظك ويحميكى".



يذكرأن النجمة شريهان كانت تستعد للعرض المسرحى "كوكو شانيل" قبل انتشار فيروس كورونا، الذى تعود من خلاله مرة أخرى للأضواء بعد غياب 30 عامًا بعد أخر ظهور لها فى مسرحية "شارع محمد على" آواخر ثمانينيات القرن الماضى، وشارك فى بطولتها الفنان الراحل فريد شوقي، وهشام سليم ووحيد سيف، والمنتصر بالله.

