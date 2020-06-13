على طريقة جريزمان.. برشلونة يخطط لخطف نجم أتلتيكو مدريد

السبت 13/يونيو/2020 - 06:29 م
جريزمان
جريزمان
الفجر الرياضي

 

ذكرت تقارير صحفية غانية، أن فريق برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع النجم الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع ‘‘غانا سوكر‘‘ أن برشلونة يخطط لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي البالغ 50 مليون يورو من أجل نقله لملعب كامب نو هذا الصيف.

 

ويعد بارتي هدفًا رئيسيًا لتعزيز صفوف آرسنال الإنجليزي، لكن المدفعجية لم يقدموا عرضًا رسميًا لبارتي.

 

وكانت إدارة برشلونة قد نجحت في التوقيع مع لاعب أتلتيكو مدريد السابق أنطوان جريزمان، وسيحاولوا تطبيق نفس الأمر مع توماس بارتي.

 

وطلب كيكي سيتين مدرب برشلونة تعزيز فريقه بإضافة بارتي قبل بداية الموسم المقبل.، لتقوية مركز خط الوسط.

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