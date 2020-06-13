دياب: الحكومة اللبنانية تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين

السبت 13/يونيو/2020 - 05:50 م
حسان دياب
حسان دياب
وكالات
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الحكومة تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين، متهما أطرافا بتعميق الأزمة في البلاد.

 وأوضح دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، أن الحكومة لن تسكت على تحميلها وزر السياسات التي أوصلت البلد إلى الكارثة التي تعيشها البلاد اليوم، مؤكدا أن الدولة غير مفلسة.


وأضاف: "عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة وعند تشكليها كان أمل اللبنانيين بها هزيلا"، مضيفا أن "هذه الحكومة حققت الكثير وبعد أقل من شهر على انطلاق عملها بدأ اللبنانيون يلمسون الجدية والمنهجية والإصرار والجرأة لدى الحكومة مجتمعة وعلى مستوى الوزراء".

وتابع دياب أن "هذه الحكومة أصبحت تحصل على ثقة عالية من المواطنين ما أزعج المراهنين على فشلها"، وقال إن "الحكومة حققت الكثير لكنهم يريدون طمس الحقائق.. ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون ونفتش اليوم عن ودائع اللبنانيين التي أهدروها؟".

وأضاف دياب قائلا: "سقطت محاولة الانقلاب ولم تنجح كل الاجتماعات السرية والعلنية والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها وأوامر العمليات في الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد"، مشيرا إلى أنه "لدى الحكومة من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات وسنعلن عنها في الوقت المناسب ونحن أمام تحدي العودة الى ما قبل 17 أكتوبر أو الاستمرار وهناك من يريد الانتقام من الثورة".

وأكد دياب أن الدولة اللبنانية غير مفلسة لكن هناك تعثر مالي، مؤكدا أن حقوق اللبنانيين محفوظة لدى المصارف.

وقال رئيس الحكومة: "فليتوقف التدمير الذاتي الذي يحرض عليه من لديه حقد دفين تجاه الدولة"، ودعا اللبنانيين إلى أن يمتنعوا من تشويه الاحتجاجات وقال: "أنا واثق بأننا سنتجاوز الأزمة وبأننا أقوى من كل التحديات".

تجدر الإشارة، إلى أن كلمة دياب المتلفزة، تزامنت مع تصاعد حدة الاحتجاجات لا سيما في طرابلس شمال لبنان، ومع احتشاد المحتجين أمام مقر الحكومة في وسط بيروت.

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